Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ в ДНР Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3»

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные предотвратили попытку ротной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в ДНР. На Соледаро-Артемовском направлении противник потерял личный состав и бронетехнику, рассказал он в беседе с РИА Новости.

На Соледаро-Артемовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике, — подчеркнул представитель группировки «Юг».

Астафьев также отметил, что из зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» российским военным удалось сбить две ракеты комплекса HIMARS.

Десять грузовиков и 155-миллиметровое самоходное орудие ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Горняк ударом из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», добавил офицер.

Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр рассказал, что в ДНР российские танкисты впервые столкнулись во встречном бою с экипажем ВСУ на танке Leopard. По его словам, противник отступил после первого же выстрела в его сторону.