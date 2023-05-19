Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что обещанное контрнаступление ВСУ может привести к значительным потерям украинских военнослужащих. Это станет ужасной платой для Киева, отметил он в интервью телеканалу ITV.
Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена [которую Украина заплатит] ужасна. На внутреннем уровне мы понимаем, как много наших людей уже погибли или пропали без вести. Мы понимаем, что более восьми миллионов человек находятся за пределами страны, поэтому мы понимаем потери, — признал дипломат.
Пристайко не стал раскрывать информацию о потерях военных Украины к сегодняшнему дню, отметив, что очень сложно сражаться со страной, которая в 16 раз больше. Также посол добавил, что у Запада имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления и это «оказывает давление» на солдат ВСУ.
Что касается поддержки Украины со стороны Запада, то Пристайко допустил ее ослабление после выборов в США, которые намечены на 2024 год.
Ранее сообщалось, что профессор факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац заявил, что в Киеве специально занижают важность своего возможного контрнаступления. Такими действиями на Украине готовят западных союзников к возможному провалу, пояснил он.