Украинский посол в Лондоне предрек Киеву «ужасное лето» Посол Украины в Лондоне Пристайко: контрнаступление чревато большими потерями у ВСУ

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вадим Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что обещанное контрнаступление ВСУ может привести к значительным потерям украинских военнослужащих. Это станет ужасной платой для Киева, отметил он в интервью телеканалу ITV.

Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена [которую Украина заплатит] ужасна. На внутреннем уровне мы понимаем, как много наших людей уже погибли или пропали без вести. Мы понимаем, что более восьми миллионов человек находятся за пределами страны, поэтому мы понимаем потери, — признал дипломат.

Пристайко не стал раскрывать информацию о потерях военных Украины к сегодняшнему дню, отметив, что очень сложно сражаться со страной, которая в 16 раз больше. Также посол добавил, что у Запада имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления и это «оказывает давление» на солдат ВСУ.

Что касается поддержки Украины со стороны Запада, то Пристайко допустил ее ослабление после выборов в США, которые намечены на 2024 год.

Ранее сообщалось, что профессор факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац заявил, что в Киеве специально занижают важность своего возможного контрнаступления. Такими действиями на Украине готовят западных союзников к возможному провалу, пояснил он.