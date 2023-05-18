Стало известно о захвате «Вагнером» последнего укрепрайона ВСУ в Артемовске «Военная хроника»: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль укрепрайон ВСУ «Домино» в Артемовске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль последний укрепрайон ВСУ в Артемовске — «Домино». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Отмечается, что район зачищен и теперь его предстоит разминировать.

Также отмечается, что российским силам предстоит тщательно проверить территорию «Домино», поскольку там могут оставаться небольшие группы украинских военных.

По имеющимся данным, в настоящее время бои в Артемовске идут в районе Самолет и в частном секторе на улице Чайковского.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в личном Telegram-канале сообщила об усилении российских войск в городе. По ее словам, ВС РФ стянули в Артемовск большую часть своих резервов, что позволило значительно усилить группировку.

По словам представителя украинского Минобороны, ВСУ сохраняют контроль над юго-западной частью Артемовска, ожесточенные бои идут в пригороде и на юге города.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что перспектива полного взятия Артемовска достаточно близка. Он отметил, что ситуация на флангах в городе улучшается, их усиление дало хороший эффект. Пушилин добавил, что на данный момент сложно назвать сроки взятия Артемовска, так как это зависит не только от действий российских сил, но и от ВСУ.