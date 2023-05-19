В Бразилии украинской обороне вынесли приговор InfoBrics: Украина остается легкой мишенью даже при поставках западных систем ПРО

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Украина не может улучшить систему противовоздушной обороны даже несмотря на поставки западного оружия, заявил бразильский журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics. По его мнению, именно из-за этого страна остается легкой мишенью для России.

В подтверждение своих слов он напомнил о недавних успешных ударах России по украинским стратегическим объектам.

Несмотря на всю западную помощь и непрекращающиеся поставки оружия, Киев, судя по всему, не в состоянии улучшить свою систему обороны, продолжая оставаться легкой мишенью для резких боевых действий России, — подчеркнул Лейрос.

Он также указал на мнение западных экспертов, неоднократно заявлявших о критическом положении украинской ПРО. Причинами назывались недостаток в боеприпасах и квалифицированных кадрах.

Кроме того, политолог рассказал, что количество противоракет, запускаемых украинской ПРО вдвое превышает количество российских ракет. В этой ситуации истощение дефицитных боеприпасов становится вопросом времени, уточнил Лейрос. Он считает, что способность Украины защитить свои войска будет «полностью ослаблена» к 23 мая.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 мая российские войска нанесли удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам ВСУ. Все назначенные объекты были поражены. Уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов украинской армии, добавили в ведомстве.