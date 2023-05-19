Власти отказались пускать грузовики на Крымский мост Хуснуллин: запускать движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будут

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В ближайшее время движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту запущено не будет. Такое решение принято в целях безопасности и во избежание провокаций. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Он отметил, что ранее движение грузовиков намеревались возобновить, но затем планы изменились.

Сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Поэтому пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор <...> все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту, — сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что небезопасно открывать движение даже для пустых машин.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик, огонь перекинулся на цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста в сторону полуострова. В настоящее время восстановительные работы завершены, движение открыто для легковых автомобилей, автобусов и железнодорожного транспорта. Грузовой транспорт перемещается на полуостров с помощью паромной переправы.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил учителя истории из Коми Никиту Тушканова к пяти годам и шести месяцам колонии за комментарии о взрыве Крымского моста. При этом обвинение запрашивало шесть лет за несколько постов, в которых, как считает следствие, мужчина оправдывал терроризм и дискредитировал армию РФ.

Педагога арестовали 9 декабря 2022 года. Тогда сообщалось, что Тушканов назвал взрыв на Крымском мосту подарком на день рождения президенту РФ Владимиру Путину.