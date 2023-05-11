Учитель из Коми получил 5,5 года колонии за посты о взрыве Крымского моста

Фото: Социальные сети

Никита Тушканов

Второй Западный окружной военный суд приговорил учителя истории из Коми Никиту Тушканова к пяти годам и шести месяцам колонии за комментарии о взрыве Крымского моста, сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Обвинение запрашивало шесть лет за несколько постов, в которых, как считает следствие, мужчина оправдывал терроризм и дискредитировал армию РФ.

Дело рассмотрели 10 мая, за день. Как следует из обвинения, Тушканов «формировал представления о допустимости террористической деятельности», а также «создавал отрицательный образ Вооруженных сил Российской Федерации» в социальной сети «ВКонтакте».

Я думаю, приговор уже известен заранее. Так что как-то влиять последним словом на принятие вами каких-либо иных решений, я думаю, я не могу. <...> О справедливости я вас просить не хочу, а о милости просить не могу, — сказал подсудимый в последнем слове.

Он также заявил, что не приемлет террористических действий и оправдывать их не собирался. Атака на Крымский мост, по мнению Тушканова, терактом не является.

Его арестовали 9 декабря 2022 года. Тогда сообщалось, что Тушканов назвал взрыв на Крымском мосту подарком на день рождения президенту РФ Владимиру Путину. Сама диверсия произошла 8 октября 2022-го, когда на автодорожной части подорвалась фура с взрывчаткой, спрятанной в рулоны с полиэтиленовой пленкой. Погибли четыре человека, конструкции моста получили повреждения.