Арестован экс-учитель, назвавший теракт на Крымском мосту подарком Путину В Коми арестовали экс-учителя Тушканова, злорадствовавшего после теракта на Крымском мосту

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Сыктывкарский городской суд арестовал бывшего учителя Никиту Тушканова, который обвиняется в оправдании терроризма и дискредитации армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Отмечается, что подозреваемый в сети Интернет назвал теракт на Крымском мосту подарком на день рождения президенту РФ Владимиру Путину.

Суд заключил под стражу жителя города Микунь, задержанного по факту публичного оправдания терроризма и публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ… Тушканов Н.А. заключен под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть по 5 февраля 2023 года, — говоритсяв сообщении.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября, когда на автодорожной части подорвалась фура со взрывчаткой, спрятанной в рулоны с полиэтиленовой пленкой. Погибли четыре человека, конструкции моста получили повреждения.

Власти России назвали взрыв на мосту терактом и обвинили в нем украинские спецслужбы. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к взрыву.

5 декабря на восстановленной правой стороне автодорожной части Крымского моста после проведения ремонтных работ было запущено автомобильное движение.