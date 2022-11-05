Стали известны подробности о фигурантах дела о теракте на Крымском мосту Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес в Одессе

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту Владимир Злоба и Роман Соломко вели бизнес в Одессе и Армавире. Из первого города было отправлено взрывное устройство для теракта, а во втором накануне случившегося разгружали впоследствии взорванную фуру, рассказал РИА Новости коллега Злобы Игорь Лайко.

По словам Лайко, он сам возил зерно из Херсонской области в Крым, а Злоба занимался его реализацией. До начала российской спецоперации Злоба вместе с Соломко занимался перевозками зерна в Одессу и Николаев. Кроме того, он намеревался переоформить свою фирму в Крым.

Мать Злобы подтвердила агентству, что он занимался доставкой и реализацией зерна, выращенного местными фермерами, в города Херсонской области. В марте он вместе с семьей уехал в Крым, опасаясь за жизнь близких в связи с боевыми действиями. Мать фигуранта не верит в его причастность к преступлению.

Он же за Россию, сказал, что наконец-то станет стабильность. <...> Как может быть, чтобы колхозник... Что он, террорист что ли?.. Он никогда бы не принес (взрывчатку) в Россию, тем более тому мосту, он не такой парень, — сказала она.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами взрыва стали четыре человека.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря.