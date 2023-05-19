Пушилин рассказал о попытке прорыва ВСУ в Артемовске Пушилин: ВСУ нацелены прорвать фланги Артемовска, чтобы осложнить ситуацию в городе

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины целенаправленно намереваются прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить продвижение российских сил в городе. Об этом РИА Новости рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры».

Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры, — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что перспектива полного взятия Артемовска достаточно близка. Он отметил, что ситуация на флангах в городе улучшается, их усиление дало хороший эффект. Пушилин добавил, что на данный момент сложно назвать сроки взятия Артемовска, так как это зависит не только от действий российских сил, но и от ВСУ.

В свою очередь Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль последний укрепрайон ВСУ в Артемовске — «Домино». Отмечается, что район зачищен и теперь его предстоит разминировать.