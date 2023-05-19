Пушилин описал обстановку на трассе Часов Яр — Артемовск Пушилин: ситуация на дороге Часов Яр — Артемовск сложная, она простреливается

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на трассе Часов Яр — Артемовск, по которой Украина пытается снабжать свою группировку в полуразрушенном городе, остается сложной. Трасса простреливается российскими силами и просто так проехать по ней нельзя, рассказал он РИА Новости.

[Ситуация на трассе Часов Яр — Артемовск] сложная, но дорога нашими подразделениями простреливается. Проехать беспрепятственно по этой трассе у противника не получается, — подчеркнул Пушилин.

Российское Минобороны 5 мая сообщило, что в районе Часова Яра уничтожен мост, который использовался ВСУ для подвоза боеприпасов и переброски резервов в Артемовск.

Ранее сообщалось, что ВСУ целенаправленно намереваются прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить продвижение российских сил в городе. Об этом рассказал Денис Пушилин. Он отметил, что для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры».