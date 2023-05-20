В США отказались поддерживать удары Киева по территории России Салливан заверил, что переданные Украине истребители F-16 не пересекут границ России

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в вопросе поставок истребителей F-16 исходит из того, что не поддерживает атаки Киева по целям на территории России. Так он объяснил решение президента США Джо Байдена о начале обучения украинских пилотов управлению военными самолетами, сообщает РИА Новости.

Буквально вчера президент Байден проинформировал своих коллег по G7 о том, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов пилотированию истребителей четвертого поколения, что включает F-16, — отметил Салливан.

На вопрос о том, какие гарантии получил Вашингтон от Киева, что территория России не попадет в сферу действия истребителей, он ответил, что это основное требование США. При этом Украина прежде всегда уверяла в готовности «следовать данным требованиям», добавил представитель Байдена.

Ранее Джейк Салливан заявил, что на данном этапе украинского конфликта истребители F-16 не являются для Киева приоритетным видом вооружений. Он перечислил передовое оружие США, предоставленное Киеву для контрнаступления, отметив, что F-16 не являются частью этого набора.