Названы причины не принимать Украину в НАТО Аналитик из США Джон Дени: есть три причины не принимать Украину в НАТО

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Американский военный эксперт Джон Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО. Это сорвет процесс политического урегулирования украинского конфликта, убедит Москву в верности ее политики и подорвет принципы Альянса, отметил он в статье для журнала Foreign Policy.

По мнению Дени, первая причина является и самой главной. Приняв Украину в НАТО, Альянс перечеркнет возможность урегулировать украинский конфликт мирным путем. При этом вероятность эскалации станет высокой.

Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашение является наиболее вероятным путем к окончанию военных действий, — подчеркнул Дени.

Он считает, что, согласившись на переговоры, Киев убедит Москву в правильности выбранного курса. Это только больше усилит противостояние с Западом.

И поскольку уровень демократических основ на Украине и приверженность западным ценностям низкие, Украина не готова вступить в НАТО политически, уверен эксперт.

Ранее заведующий отделом региональных исследований Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов заявил, что антироссийские санкции и украинский конфликт больно бьют по экономике стран ЕС. По его словам, европейцы устали от украинского кризиса и боятся, что дальнейшие поставки оружия киевскому режиму выведут ситуацию на новый, более опасный уровень.