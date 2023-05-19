Историк объяснил причины снижения уровня поддержки Украины в Европе Историк Осипов назвал страх и усталость причинами нежелания Европы поддерживать Украину

Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

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Антироссийские санкции и украинский конфликт больно бьют по экономике стран ЕС, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заведующий отделом региональных исследований Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. По его словам, европейцы устали от украинского кризиса и боятся, что дальнейшие поставки оружия киевскому режиму выведут ситуацию на новый, более опасный уровень.

По словам эксперта, Брюссель продолжает делать вид, что санкции достигли успеха, а все члены объединения их поддерживают, однако соцопросы показывают, что население крупнейших стран Европы, в том числе Германии, Франции и Италии, все меньше поддерживает продолжение боевых действий на Украине.

Тенденция следующая — каждое новое серьезное антироссийское предложение вызывает все меньше поддержки. Европейцы поддерживают Киев в украинском конфликте, но у них вырос скептицизм по поставке вооружений, — подчеркнул Осипов.

Он подчеркнул, что эти поставки наносят удар по экономике и обороноспособности европейских стран, чьи элиты расколоты по отношению к России, хотя не в состоянии признать это публично.

Отсюда эти постоянные рассуждения об украинском контрнаступлении. Данный тренд возник из-за того, что европейцы испытывают значительные проблемы с тем, чтобы поддерживать Киев вдолгую, поэтому им нужна развязка, — полагает историк.

Ставку на затягивание конфликта делают США через НАТО и органы власти в Брюсселе, отметил аналитик. Лидерами по русофобии в Европе являются Польша, Нидерланды и Великобритания, которые надеются на стратегическое поражение Москвы. ФРГ, Франция и Италия, напротив, считают, что в будущем европейском балансе сил Россия продолжит играть ключевую роль. В любом случае все страны ЕС выступают за скорое начало переговоров по Украине, резюмировал Осипов.

В Хиросиме 19–21 мая пройдет саммит стран «большой семерки», куда входят США, Япония, Германия, Италия, Франция, Великобритания и Канада. Ожидается, что на заседании обсудят новые меры против России и стран, помогающих ей обходить санкции.