«Это война»: что нового страны G7 задумали против России Ожидается, что на саммите обсудят дополнительные меры против России и стран, помогающих ей обходить санкции

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В Хиросиме 19–21 мая пройдет саммит стран G7 (США, Япония, Германия, Италия, Франция, Великобритания, Канада). Ожидается, что на заседании обсудят новые меры против России и стран, помогающих ей обходить санкции. Что задумали страны «семерки» — в материале NEWS.ru.

Какие еще санкции могут принять против России

Источники английского агентства Reuters сообщают: по итогам G7 под запрет экспорта в Россию могут подпасть все товары, которые можно использовать в энергетическом и оборонно-промышленном секторах страны. Также страны G7 планируют обсудить, как Россия обходит санкции через третьи страны, и решить, как этому можно помешать.

«G7 хотят закрыть транзит для товаров двойного назначения и отследить, чтобы уже действующие санкции никто не обходил, в том числе европейские компании», — пояснил NEWS.ru специалист по международному праву, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

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Как будут наказывать тех, кто помогает России

Механизмы, которыми G7 планирует пресекать любую помощь России в обходе санкций, — это так называемые селективные ограничительные меры экономическо-финансового характера, пояснил Топорнин.

«Чтобы применить меры воздействия в отношении стран, которые сотрудничают с Россией, достаточно лишить их возможности использовать систему SWIFT для внешнеторговых операций», — говорит эксперт.

Топорнин считает, что Казахстану, Киргизии, Армении и другим странам, которые ведут дела с Россией, могут закрыть доступ на западные рынки, лишить возможностей получать западные займы и кредиты и ограничить импорт новых технологий, что сильно скажется на их экономических показателях.

Что G7 хотят сделать с газопроводами

Вместе с этим на саммите обсудят запрет на перезапуск российских газопроводов. Ограничительные меры коснутся направлений, по которым ранее уже прекратили поставки.

«Чем бы ни закончился саммит — это очередной этап гибридной войны, которую Запад ведет против России и Китая не последние полтора года, а гораздо более длительное время», — сказал NEWS.ru бывший дипломат, политолог и руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

Какие еще были варианты мер против России

В апреле стало известно, что страны G7 также обсуждали вариант ввода полного запрета на экспорт всех товаров в Россию. Cейчас в Россию не ввозятся только товары, входящие в подсанкционный список. Продвигаемая Украиной и США инициатива изменила бы механизм с принципа «все, что не запрещено, то разрешено» на модель «все, что не разрешено, то запрещено». В случае если бы полный запрет одобрили, под него по умолчанию подпали бы все категории товаров, кроме тех, для которых сделают исключение, вроде лекарств.

Впрочем, Топорнин считает, что в G7 «уже отказались от этой идеи». А политолог Юрий Рыбчинский напомнил NEWS.ru, что все страны G7 и так уже достаточно встревожены экономическими проблемами из-за санкций против России — глобальной инфляцией, повышением цен на продовольствие и вынужденным энергетическим переходом. И вряд ли им надо усугублять ситуацию.

Чем может ответить Россия

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что если страны G7 все же решат ввести тотальный запрет на экспорт товаров в Россию, то автоматически прекратится импорт товаров «по наиболее чувствительным для G7 категориям».

«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны... В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», — заявил Медведев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что полный запрет на экспорт товаров в Россию сильно ударит по мировой экономике и неизбежно приведет «к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».

У России будут новые враги?

Иностранные СМИ полагают, что на предстоящем саммите страны «Большой семерки» попытаются вовлечь в антироссийскую деятельность как можно больше государств, которые не выбрали сторону конфликта и напрямую не вводили массовые санкции против России.

Сообщается, что для этого G7 пригласила на заседание государства, которые формально не входят в G7. К примеру, на саммите ждут президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, который в апреле заявил, что США и ЕС должны прекратить поставки вооружения Украине и перестать поощрять боевые действия.

Дмитрий Песков пояснил, что Москву не беспокоит приглашение на саммит дружественных для России стран.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

«В межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям каждой страны с любыми партнерами. Но, конечно же, эти отношения никоим образом не должны быть антиподом отношениям с нашей страной», — сообщил Песков.

Приедет ли на G7 Зеленский

Пока неизвестно, будет ли президент Украины Владимир Зеленский привлекать глав государств на свою сторону лично. В марте во время визита на Украину премьер-министр Японии пригласил Зеленского на заседание G7.

В офисе украинского лидера утверждают, что его очное присутствие на форуме будет зависеть от ситуации на фронте. Ожидается, что Зеленский в любом случае примет участие в саммите хотя бы по видеосвязи, как это уже происходило ранее.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

А как насчет мира?

При этом дипломат и политолог Юрий Рыбчинский убежден, что на саммите уделят немало внимания и вопросам достижения мира. Эксперт пояснил, что поиск компромисса, хотя бы временного, будет одной из главных неофициальных тем как на заседаниях, так и в кулуарах встречи стран G7.

«Параллельно с обсуждением санкций в закрытом порядке будут настойчивые попытки организовать возобновление диалога между Россией и Украиной. Главные кандидаты на посредничество — это прежде всего Китай и, вероятно, Турция, если там на выборах одержит победу нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган», — полагает Рыбчинский.

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