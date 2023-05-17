Лукашенко готовит отпор Западу: насколько боеспособна армия Белоруссии NEWS.ru выяснил, насколько боеспособна белорусская армия, как и от каких угроз она планирует защищать страну

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

На западной границе Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии разместили тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Одновременно в стране проходят учебные сборы военнообязанных для подготовки сил территориальной обороны. 15 мая совещание с военными в командном пункте ВВС и войск ПВО Белоруссии провел президент Александр Лукашенко, появившийся на публике после недельного отсутствия на фоне слухов о его болезни. NEWS.ru выяснил, насколько боеспособна армия соседней с Россией страны и от каких угроз она может защитить.

Что представляет собой белорусская армия

По данным издания The Military Balance, белорусская армия насчитывает 45–48 тыс. военнослужащих на постоянной основе, еще порядка 290 тыс. человек имеются в резерве.

На вооружении стоит свыше 500 танков Т-72Б3М, порядка тысячи БМП-2М и БТР-80АМ, более 330 самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт-С» и 2С19 «Мста-С», около 70 советских боевых самолетов МиГ-29, Су-25К и Су-27 и 4 российских истребителя Су-30СМ, 48 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, несколько дивизионов ЗРК «Бук» и «Оса», а также некоторое количество ЗРК С-400.

По словам независимого военного эксперта Александра Храмчихина, оружие у белорусской армии в основном советское.

«Россия передавала какие-то вооружения белорусам, но этого очень мало и это почти исключительно ПВО. Наземной техники почти никакой не передавалось. Только были модернизированы несколько десятков собственно белорусских танков Т-72 по модификации Б-3, которая сама по себе не слишком выдающийся вариант», — рассказал он NEWS.ru.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Насколько боеспособны ВС Белоруссии

С начала конфликта между Россией и Украиной белорусские вооруженные силы практически без перерыва участвуют в различных маневрах и командно-штабных учениях. Несмотря на это, сложно сказать, какое у них может быть сейчас реальное применение, отмечает Храмчихин.

«В 1990-е они считались чуть ли не лучшими на постсоветском пространстве. Но сейчас, конечно, это совсем не так. Они, во-первых, слишком маленькие. А во-вторых, элементарно не имеют никакого боевого опыта. Поэтому их реальная ценность, на мой взгляд, довольно незначительна», — высказал мнение эксперт.

Как Белоруссия обеспечивает свою безопасность

В то же время со стороны стран НАТО, прежде всего Польши, сейчас идет «жуткая концентрация» войск на границе с Белоруссией, указывает минский политолог Юрий Шевцов.

Поэтому, по его словам, с политической точки зрения перед руководством Белоруссии стоит дилемма: либо тотальная милитаризация общества, то есть резкое и радикальное наращивание численности армии и перевод экономики на военные рельсы, либо «российское ядерное оружие на территории Белоруссии, причем с гарантиями, что оно будет применено, если потребуется».

«Речь идет в основном о тактическом ядерном оружии, то есть таком, которое использует носители, бьющие до 500 км. Оно может быть фактором сдерживания для наиболее агрессивно настроенных против Белоруссии и России стран НАТО, то есть Польши, прежде всего», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин анонсировал размещение российского ТЯО на территории Белоруссии.

«Все подготовительные работы для этого уже проведены. В Белоруссии переоборудовали под носители ядерного оружия часть военных самолетов, были получены комплексы „Искандер-М“, которые можно оснастить такими боеголовками. И самое главное — это уже объявлено — белорусские военные прошли необходимое обучение в России для работы с тактическим ядерным оружием», — рассказал Шевцов.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Зачем Белоруссии российское тактическое ядерное оружие

Выбор в пользу размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия был сделан Минском не только, чтобы избежать милитаризации собственной экономики и общества, но и чтобы уменьшить вероятность использования российских вооруженных сил для отражения агрессии со стороны НАТО или Украины.

«Есть еще один момент, связанный с длиной белорусской государственной границы со странами НАТО и Украиной. Это 1100 км с Украиной по болотам, примерно 700 км с Литвой, 500 с лишним км с Польшей, в основном по лесам и болотам, и до 200 км — с Латвией. То есть речь идет об огромной полосе. И если дойдет до противостояния, например, с Украиной — это 50 тыс. человек на 1100 км фронта по болотам», — подсчитал белорусский политолог.

А это значит, что растягивается российская линия фронта, потому что для отражения удара потребовался бы ввод в Белоруссию значительного контингента российских вооруженных сил, «который может быть оттянут с театра боевых действий там, где он более нужен».

«Поэтому ставка на тактическое ядерное оружие в Белоруссии для ее защиты от возможного удара НАТО — это также высвобождение массы российских ресурсов, которые в ином случае будут задействованы для защиты этой очень протяженной линии границы», — пояснил Шевцов.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Откуда на Белоруссию готовится нападение

Атака коалиции стран НАТО на Белоруссию возможна в случае тяжелого внутриполитического кризиса в стране, считает научный сотрудник Института славяноведения РАН, политолог Олег Неменский.

«Вряд ли в такой операции будет участвовать Украина», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Официальный Минск, по словам Шевцова, не ожидает в ближайшее время агрессии со стороны НАТО или Украины.

«На сегодняшний день у нас есть официальное заявление президента Белоруссии, которое он сделал недели две назад в Гомеле, сказав, что сейчас не ожидает военного удара Украины, а также всего блока НАТО. Меры, которые предприняты Белоруссией и Россией — ввод российских войск и особенно подготовка к вводу ТЯО, дали эффект», — пояснил эксперт.

Иного мнения придерживается Александр Храмчихин. По его словам, Белоруссия может стать одним из направлений ожидаемого наступления ВСУ.

«Сейчас украинская армия во всех отношениях на две головы выше белорусской. Киев мог бы рассчитывать на свержение Лукашенко и некоторую поддержку местного населения. Тогда для России мог бы открыться еще один фронт. Украинцы могут и на Белгород пойти, тоже интересный для них вариант. И совсем великолепный — на Приднестровье. Вообще беспроигрышный», — предположил он в беседе с NEWS.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление ВСУ начнется после того, как он совершит еще несколько поездок с целью добиться от Запада поставок необходимых боеприпасов.

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