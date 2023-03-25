Белоруссия будет хранить российское тактическое ядерное оружие Путин: в Белоруссии построят хранилище тактического ядерного оружия к 1 июля

Фото: Министерство обороны РФ

1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия, — пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Путин указал, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что белорусские производители начали поставлять в Россию первые партии электроники из сформированного ранее перечня критически важной электронной компонентной базы. Страны намерены таким образом снизить зависимость друг друга от импортных поставок по ряду критически важных товаров.