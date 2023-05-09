Парад союзников: Москва собрала в День Победы лидеров стран СНГ

Фото: kremlin

Перед началом военного парада в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым (в центре) и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Лидеры стран СНГ приняли приглашение президента РФ Владимира Путина в Москву на праздничные мероприятия по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Утром 9 мая они приняли участие в параде Победы на Красной площади, церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Самые яркие моменты — в фотогалерее NEWS.ru.

В российскую столицу прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Участники возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата вспомнили тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой, бесстрашно защищая Родину во время Великой Отечественной войны, и с глубоким уважением и благодарностью почтили память героев минутой молчания.