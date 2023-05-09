Лидеры стран СНГ приняли приглашение президента РФ Владимира Путина в Москву на праздничные мероприятия по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Утром 9 мая они приняли участие в параде Победы на Красной площади, церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Самые яркие моменты — в фотогалерее NEWS.ru.
В российскую столицу прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
Участники возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата вспомнили тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой, бесстрашно защищая Родину во время Великой Отечественной войны, и с глубоким уважением и благодарностью почтили память героев минутой молчания.
Фото: kremlin
Премьер‑министр Армении Никол Пашинян на военном параде в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: kremlin
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на военном параде в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: kremlin
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на военном параде в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: kremlin
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на военном параде в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов (слева направо) во время встречи в Кремле перед началом парада