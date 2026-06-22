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22 июня 2026 в 12:20

Путин возложил цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду

Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве, сообщили в пресс-службе Кремля на платформе МАКС. Глава государства оставил красные гвоздики на всех постаментах и поклонился у каждого из них.

Президент возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы», — говорится в сообщении.

Путин возложил цветы в том числе к тумбам Киева и Одессы. Кроме того, российский лидер посетил Могилу Неизвестного Солдата, чтобы почтить память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и жителям города, заявив, что в этот день Россия вспоминает о павших в боях с фашизмом. Он отметил, что война унесла десятки миллионов жизней, а боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью.

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