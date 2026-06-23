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23 июня 2026 в 02:41

Шоу «Дневник памяти» может стать ежегодной традицией

Навка: ледовое шоу «Дневник памяти» будут показывать каждый год

Татьяна Навка на благотворительной акции «Дневник памяти» посвященной семьям военнослужащих и ветеранам СВО, а так же детям-сиротам погибших участников СВО Татьяна Навка на благотворительной акции «Дневник памяти» посвященной семьям военнослужащих и ветеранам СВО, а так же детям-сиротам погибших участников СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на благотворительном показе шоу «Дневник памяти» на «Навка Арене» сообщила журналистам, что спектакль впервые был поставлен к 81-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. В День памяти и скорби 22 июня 2026 года его повторили.

Этот спектакль мы поставили специально к Дню Победы 9 мая и сегодня его повторили. Конечно же, мы будем делать этот спектакль каждый год <...> В следующий раз к следующему Дню Победы, — уточнила Навка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что час рыдал на театрализованном ледовом представлении Татьяны Навки «Дневник памяти», приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы. Он подчеркнул исключительную эмоциональность и художественную ценность увиденного на льду.

В масштабном шоу приняли участие звезды мирового фигурного катания, включая Петра Чернышева, Викторию Синицину, Никиту Кацалапова и Аделину Сотникову. Сюжет, охватывающий все 1418 дней войны, позволил зрителям заново прожить трагические и героические страницы истории страны.

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