Татьяна Навка на благотворительной акции «Дневник памяти» посвященной семьям военнослужащих и ветеранам СВО, а так же детям-сиротам погибших участников СВО

Шоу «Дневник памяти» может стать ежегодной традицией Навка: ледовое шоу «Дневник памяти» будут показывать каждый год

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на благотворительном показе шоу «Дневник памяти» на «Навка Арене» сообщила журналистам, что спектакль впервые был поставлен к 81-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. В День памяти и скорби 22 июня 2026 года его повторили.

Этот спектакль мы поставили специально к Дню Победы 9 мая и сегодня его повторили. Конечно же, мы будем делать этот спектакль каждый год <...> В следующий раз к следующему Дню Победы, — уточнила Навка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что час рыдал на театрализованном ледовом представлении Татьяны Навки «Дневник памяти», приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы. Он подчеркнул исключительную эмоциональность и художественную ценность увиденного на льду.

В масштабном шоу приняли участие звезды мирового фигурного катания, включая Петра Чернышева, Викторию Синицину, Никиту Кацалапова и Аделину Сотникову. Сюжет, охватывающий все 1418 дней войны, позволил зрителям заново прожить трагические и героические страницы истории страны.