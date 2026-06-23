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23 июня 2026 в 03:45

Ледовый спектакль Татьяны Навки «Дневник памяти»: фото NEWS.ru с показа

Виктория Синицина (Шура) и Никита Кацалапов (Корреспондент) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве Виктория Синицина (Шура) и Никита Кацалапов (Корреспондент) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ледовый спектакль «Дневник памяти» прошел 22 июня на «Навка Арене». Показ состоялся в День памяти и скорби. Гостями мероприятия стали семьи военнослужащих и ветеранов СВО, дети-сироты погибших участников спецоперации, а также сотрудники силовых структур, которые проходят лечение и реабилитацию в госпиталях и военно-медицинских учреждениях.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отметила, что создатели спектакля стремились максимально достоверно передать атмосферу военных лет и показать зрителям испытания, через которые пришлось пройти людям в годы войны.

«Дневник памяти» рассказывает историю двух влюбленных, которых разлучила война. Сюжет разворачивается через ключевые эпизоды Великой Отечественной войны: зрители видят битву за Москву, блокаду Ленинграда, оборону Севастополя, Сталинградскую битву, а также сцены, посвященные труженикам тыла и узникам концлагерей.

Главные роли исполнили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В постановке также приняли участие Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко.

Яркие моменты с ледового представления — в галерее NEWS.ru.

Певица Елена Север на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Певица Елена Север на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Юрий Киселев (Юркисс) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Юрий Киселев (Юркисс) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Навка и Елена Север на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Татьяна Навка и Елена Север на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Навка на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Татьяна Навка на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Навка приветствует военнослужащих на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Татьяна Навка приветствует военнослужащих на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Виктория Синицина (Шура) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Виктория Синицина (Шура) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова (Блокадница) и Владимир Морозов (Блокадник) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Евгения Тарасова (Блокадница) и Владимир Морозов (Блокадник) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова (Блокадница) и Владимир Морозов (Блокадник) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Евгения Тарасова (Блокадница) и Владимир Морозов (Блокадник) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова и Владимир Морозов на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Евгения Тарасова и Владимир Морозов на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Максим Ковтун (Моряк) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Максим Ковтун (Моряк) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Максим Ковтун (Моряк) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Максим Ковтун (Моряк) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Ледовый спектакль «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Виктория Синицина (Шура) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Виктория Синицина (Шура) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Виктория Синицина (Шура) и Никита Кацалапов (Корреспондент) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Виктория Синицина (Шура) и Никита Кацалапов (Корреспондент) на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Военнослужащие на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Военнослужащие на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Военнослужащие на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Военнослужащие на показе ледового спектакля «Дневник памяти» в рамках благотворительного вечера для семей военнослужащих и ветеранов СВО в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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