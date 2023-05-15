«Еще несколько визитов»: Зеленский назвал сроки начала контрнаступления ВСУ Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ начнется после его международных визитов

Фото: Ukrainian Presidency Press Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Украины начнется после после того, «он совершит еще несколько поездок», чтобы добиться поставки необходимых боеприпасов, сообщает URA.RU. В ходе пресс-конференции по итогам встречи Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца, лидер Украины заявил, что Германия стала второй после США страной по объемам оказанной Киеву поддержки.

Еще несколько визитов, и все, — сказал Зеленский.

Шольц в свою очередь заверил Зеленского в том, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.

Ранее президент Украины рассказал, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы при условии, что Запад поставит обещанное вооружение. Глава государства подчеркнул, что отсутствие боеприпасов ставит под угрозу не только наступление, но и удержание позиций украинской армии.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна намерена укрепить поддержку Украины, которая готовится к контрнаступлению на Россию. Он добавил, что на саммите «Большой семерки» (G7) планирует укрепить поддержку Киева в боевых действиях против России.