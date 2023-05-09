«РВ»: ВС России задействовали «Искандеры» для остановки наступления ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ/Global Look Press

Ракетный комплекс «Искандер»

«Русская весна» сообщает, что российские военные задействовали ракетные комплексы «Искандер» для нанесения ударов по скоплениям войск ВСУ и остановки контрнаступления. Накануне ракеты были выпущены по целям под Харьковом, где были сосредоточены украинские подразделения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Несколько дней для поражения вражеских объектов наносятся удары оперативно-тактическими комплексами «Искандер». Сегодня ракеты били по целям под Харьковом, где замечена концентрация войск врага, готовых выдвигаться по направлениям для атак наших позиций, — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что основное назначение комплексов «Искандер» состоит в уничтожении систем противовоздушной и противоракетной обороны и объектов, которые они прикрывают. Комплексы могут наносить удары на расстоянии до 50 километров.

Ранее военкоры сообщили, что контрнаступление ВСУ, которое, предположительно, должно было начаться 9 мая, может быть отложено. По их словам, причиной тому могут быть недавние массивные удары ВС РФ, нанесенные накануне. По словам военкоров, сроки переноса наступления ВСУ неизвестны, в любом случае оно может начаться в ближайшие дни.