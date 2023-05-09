Стало известно о возможном переносе контрнаступления украинских войск «РВ»: ВСУ могут отложить намеченное на 9 мая контрнаступление

Фото: Министерства обороны Украины

Контрнаступление украинской армии, которое, предположительно, намечалось на 9 мая, может быть перенесено на более поздний срок, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Не исключено, что причиной переноса могли стать недавние массированные удары ВС РФ.

С разных сторон поступают сведения, что сегодня ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения данной информации. В том числе это обсуждают в своих чатах украинские военные, — говорится в сообщении.

Военкоры добавили, что сведений о точной дате наступления ВСУ нет. В любом случае оно ожидается в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 8 мая нанесли удары по военным целям на территории Украины. Военкор Александр Сладков отметил, что ВС РФ владеют инициативой в зоне проведения спецоперации. Он также рассказал, что у российской стороны наладилась новая разведывательная сеть, благодаря чему список целей на Украине значительно расширился.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя удары российских войск, заявил, что их целями в скором времени могут стать не только скопления войск ВСУ, но и аэродромы, где базируются украинские БПЛА, а также американские системы ПВО Patriot.