Военкор Сладков назвал ночные удары ВС РФ по Украине невиданными по силе

Фото: kyivoperativ/t.me

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли невиданные по силе удары по военным целям на территории Украины, сообщил в Telegram военкор Александр Сладков. По его словам, российские военные владеют инициативой в зоне проведения спецоперации.

О чем говорят невиданные по силе удары по Украине? У нас есть, чем бить, мы никогда не стреляем остатками. <...> Мы владеем инициативой. Мы знаем, когда нам бить, и самое главное — куда, — написал военкор.

Кроме того, он рассказал, что у российской стороны наладилась новая разведывательная сеть, благодаря чему список целей на Украине значительно расширился.

По мнению Сладкова, российская армия не дождется контрнаступления со стороны украинских войск и сама пойдет в атаку.

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах, которые были слышны в украинской столице и Киевской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась 3,5 часа.

По словам начальника столичной военной горадминистрации Сергея Попко, в Киеве на месте удара по резервуару с дизельным топливом также была повреждена газовая труба высокого давления, в результате чего возник пожар. По его словам, газ был перекрыт. В результате атаки в Соломенском районе украинской столицы были повреждены 15 грузовиков и 5 легковых авто.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в ночь на 8 мая город подвергся самым массированным атакам дронов-камикадзе с начала проведения российской военной операции на Украине. По его словам, всего на город летели 36 беспилотников, в результате были повреждены несколько зданий в Святошинском районе города.