Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области «Страна»: в столице Украины и Киевской области прозвучали взрывы

Фото: Cpl. Brendan Mullin/Global Look Press

В ночь на понедельник, 8 мая, в Киеве и Киевской области програмели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Также сообщается, что в Киеве с 23:34 мск 7 мая была объявлена воздушная тревога. В области режим воздушной тревоги начал действовать с 23:35 мск.

Кроме того, СМИ сообщили, что сильный пожар начался вечером 7 мая после взрыва в Одессе. При этом СМИ не назвали объект, на котором произошел пожар. Режим воздушной тревоги в Одесской области, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, перестал действовать в 23:29 мск.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня 5 мая объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области. Такое же предупреждение действовало в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.