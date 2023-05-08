В Одессе после взрывов начался пожар

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Сильный пожар начался вечером 7 мая после взрыва в Одессе, сообщает издание «Страна.ua». По его данным, после объявления воздушной тревоги были слышны несколько взрывов.

При этом издание не назвало объект, на котором произошел пожар. Режим воздушной тревоги в Одесской области, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, перестал действовать в 23:29 мск.

Местные СМИ также сообщают, что звуки взрывов слышали в Киевской и Черниговской областях, детали не приводятся. В ночь на 8 мая воздушная тревога была объявлена в целом ряде регионов Украины. Сначала — на юге страны, позднее — в центральной и северной ее части.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что в Николаевской области после серии взрывов повреждено промышленное предприятие. Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким говорил, что в Николаеве в ночь на 7 мая прогремели взрывы, всего было слышно три взрыва. Они прозвучали с разницей около 10 минут.