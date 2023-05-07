В Николаевской области повреждено промышленное предприятие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Николаевской области после серии взрывов повреждено промышленное предприятие, заявила в эфире телеканала «Рада» пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. Ранее председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщал, что в Николаеве в ночь с 6 на 7 мая прогремели взрывы.

По его словам, всего было слышно три взрыва. Они прозвучали с разницей около 10 минут. В Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сообщалась о взрывах в Днепре и Сумской области. Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пост о взрывах в Одессе.

Ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена вечером 6 мая в большинстве регионов Украины. В период с 21:06 по 22:14 мск сирены постепенно включались в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.