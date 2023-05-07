Власти Николаева сообщили о взрывах в городе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава администрации Николаевской области Украины Виталий Ким сообщил, что в Николаеве были слышны три взрыва. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале. Данные о взрывах последовали с разницей порядка десяти минут.

Два прихода в Николаеве, — написал Ким.

После этого он добавил, что «будут еще», а спустя 10 минут сообщил о третьем взрыве.

В настоящее время в Николаевской области действует воздушная тревога.

В свою очередь украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Одессе. Там, согласно данным официального ресурса для оповещения граждан, также объявлена воздушная тревога.

Также издание сообщило о взрывах в Днепре и Сумской области.

Ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена вечером 6 мая в большинстве регионов Украины. В период с 21:06 по 22:14 мск сирены постепенно включались в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.