В Киеве и большей части Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена вечером 6 мая в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве. О ситуации в столице республики сообщили в Telegram городской администрации.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога, — подчеркивается в сообщении.

По данным официального ресурса Украины для оповещения граждан, в период с 21:06 по 22:14 мск сирены постепенно включались в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

В граничащей с Украиной Курской области за 6 мая зафиксировали 18 прилетов. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливали поселки Краснооктябрьский и Теткино.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о взрывах, которые вечером 6 мая звучали в Днепропетровске. Других подробностей не приводилось. Согласно информации из официального ресурса для оповещения, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.