В Днепре прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы звучат в Днепре, сообщает издание «Страна.ua». О других подробностях не сообщается. Согласно информации из официального ресурса для оповещения, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Сообщают о звуке взрыва в Днепре, где накануне объявили воздушную тревогу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня 5 мая объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области. Такое же предупреждение действовало в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

4 мая на официальном ресурсе для оповещения граждан появилась информация об объявлении воздушной тревоги на территории Киевской области.

Позже ряд украинских СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Тогда сообщалось, что сработала система противовоздушной обороны. В небе над Киевом был замечен некий летающий объект.

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко в начале мая заявил, что город попал под самые плотные и интенсивные атаки с начала года. По его словам, в ночь на 4 мая силы противовоздушной обороны страны сбили все ракеты и беспилотники, летящие в сторону Киева. При падении обломков никто не пострадал.