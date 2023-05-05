В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Такое же предупреждение действует в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Воздушная тревога прозвучала практически одновременно в 16:36 (совпадает с московским).

Вечером 4 мая воздушная тревога была объявлена на территории Киевской области. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе произошли взрывы, в результате которых начался пожар. По его словам, там упали обломки беспилотника. Позднее в Сети появилось видео, на котором украинская ПВО 20 минут пыталась сбить дроны над центром Киева.

В тот же день в небе над центром Киева появились беспилотники, которые пыталась сбить украинская ПВО в течение 20 минут. В итоге один из снарядов попал в цель, после чего беспилотник загорелся и рухнул во двор жилого квартала.