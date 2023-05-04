Появилось видео уничтожения беспилотника в центре Киева ТАСС: украинская ПВО 20 минут пыталась сбить дроны над центром Киева

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В небе над центром Киева появились беспилотники, которые пыталась сбить украинская ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По их словам, в городе была слышна стрельба.

Стрельба со всех сторон [идет] уже больше 20 минут, — цитирует агентство собеседника.

На видео видно, как система противовоздушной обороны пытается поразить дрон. В конечном итоге один из снарядов попал в цель, после чего беспилотник загорелся и рухнул во двор жилого квартала.

В украинской столице и области вечером 4 мая была объявлена воздушная тревога. Горожан просили оставаться в укрытии до прекращения тревоги. Позже стало известно о взрывах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после взрывов в Соломенском районе столицы начался пожар. По его словам, там упали обломки беспилотника. На место выехали «все службы».