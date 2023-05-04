В Киеве заявили о рекордной плотности ударов по городу с начала года Киевская администрация сообщила о самых интенсивных ударах по городу с начала года

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Киев в ночь на 4 мая вновь подвергся многочисленным обстрелам, сообщил в своем Telegram-канале глава местной военной администрации Сергей Попко. По его словам, это уже третья атака на столицу за четыре дня. Он отметил, что город попал под самые плотные и интенсивные атаки с начала года. Попко уточнил, что в результате нападения пострадавших нет.

Очередная воздушная атака Киева. Для столицы она уже третья с четырех дней мая! Такой плотной интенсивности ударов наш город не испытывал с начала этого года! <...> По оперативным сведениям — без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры, — написал глава Киевской военной администрации.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили все ракеты и беспилотники, летящие в сторону Киева. При падении обломков никто не пострадал.

В ночь с 3 на 4 мая воздушная тревога была объявлена в девяти областях Украины. Речь идет о Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. По данным СМИ, в Киеве в ночь на 4 мая прогремел взрыв. Также сообщалось о трех взрывах в Одессе.