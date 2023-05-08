Кличко заявил о самой массированной атаке Киева дронами с начала СВО

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Виталий Кличко

В ночь на 8 мая Киев подвергся самым массированным атакам дронов-камикадзе с начала проведения российской военной операции на Украине, заявил в Telegram мэр города Виталий Кличко. По его словам, всего на город летели 36 беспилотников, в результате были повреждены несколько зданий в Святошинском районе города.

Побывал у многоэтажки, куда ночью попали обломки русского дрона. Минувшей ночью <...> устроили самую массовую атаку дронами-камикадзе. Запустили около 60 «шахедов». 36 из них летели в столицу. <...> Обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилое многоэтажное здание в Святошинском районе, — написал Кличко.

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах, которые были слышны в украинской столице и Киевской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась 3,5 часа.

По словам начальника столичной военной горадминистрации Сергея Попко, в Киеве на месте удара по резервуару с дизельным топливом также была повреждена газовая труба высокого давления, в результате чего возник пожар. По его словам, газ был перекрыт. В результате атаки в Соломенском районе украинской столицы были повреждены 15 грузовиков и 5 легковых авто.