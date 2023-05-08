Появились подробности взрыва резервуара с дизельным топливом в Киеве Военная администрация Киева сообщила об утечке газа после взрыва резервуара с топливом

Фото: Markiyan Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global look Press

В Киеве на месте удара по резервуару с дизельным топливом также была повреждена газовая труба высокого давления, в результате чего возник пожар, сообщил в Telegram-канале начальник военной городской администрации Сергей Попко. По его словам, газ был перекрыт. В результате атаки в Соломенском районе украинской столицы были повреждены 15 грузовиков и 5 легковых авто.

В Соломенском районе поврежден резервуар (пять тонн) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей. Также, вероятно, из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован, — говорится в сообщении Попко.

О том, что в Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, Попко сообщал ночью. В администрации уточняли, что возгорания зафиксировано не было.

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах, которые были слышны в украинской столице и Киевской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась 3,5 часа.