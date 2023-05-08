Власти Киева сообщили об ущербе после взрывов в городе Администрация Киева: резервуар с топливом поврежден в городе после взрывов

Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency|Global Look Press

В Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн. Зафиксирована утечка. Об этом сообщает столичная военная администрация. Ранее сообщалось о том, что в городе и в области слышны взрывы.

Поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, есть утечка, — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что возгорания зафиксировано не было, на место происшествия направлены спасатели.

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах, которые были слышны в украинской столице и Киевской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась 3,5 часа.

Кроме того, СМИ сообщили, что сильный пожар начался вечером 7 мая после взрыва в Одессе. При этом СМИ не назвали объект, на котором произошел пожар.