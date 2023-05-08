«Не даром хлеб едят»: эксперт о сообщениях про удары ВС РФ перед 9 Мая Эксперт Дандыкин: ВС РФ перешли к уничтожению инфраструктуры, техники и живой силы ВСУ

Фото: МО РФ

ВС РФ перешли к уничтожению инфраструктуры, техники и живой силы ВСУ, сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал сообщения про удары российский армией накануне 9 Мая. Он предполагает, что целями в скором времени могут стать не только скопления войск ВСУ, но и аэродромы, где базируются украинские БПЛА, а также американские системы ПВО Patriot. Дандыкин отметил, что столь массовые удары могут быть связаны с попытками Украины атаковать Кремль и ряд российских НПЗ.

Вероятно, мы перешли от ударов по энергетическим объектам к уничтожению инфраструктуры, техники и живой силы ВСУ, складам боеприпасов и ГСМ, которые Киев готовит для так называемого контрнаступления. Наши военные не даром хлеб едят: разведка, спецназ, авиация, космическая разведка. Все работают. Конечно, сообщения о массированных ударах в ночь на 8 мая по ВСУ могут говорить и об ответе за события с БПЛА над Кремлем и попытками атаковать наши НПЗ. Не исключаю, что мы использовали все средства поражения: морского, воздушного и наземного базирования, — сказал Дандыкин.

Военкор Александр Сладков ранее сообщил, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли невиданные по силе удары по военным целям на территории Украины. По его словам, российские военные владеют инициативой в зоне проведения спецоперации.

По мнению Сладкова, российская армия не дождется контрнаступления со стороны украинских войск и сама пойдет в атаку.

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах, которые были слышны в украинской столице и Киевской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась 3,5 часа.