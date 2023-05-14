Белоруссия выставила на западной границе ракетные комплексы и РСЗО

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

РСЗО «Полонез»

Военное руководство Белоруссии выставило тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня на западной границе с другими странами, сообщили журналисты телеканала «ВоенТВ». Данные действия проводятся в рамках проверки боеготовности белорусской армии.

У западных границ находятся тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Армия четко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Беларуси мгновенно ответят наш «Полонез» и «Точка», — говорится в сообщении подведомственного Минобороны Белоруссии телеканала.

По словам командира одного из ракетных подразделений, в ходе мероприятий военнослужащие занимаются выбросом и занятием стартовых позиций, организацией их охраны и обороны, а также заступлением дивизиона на боевое дежурство по назначенным объектам.

Ранее в Кремле назвали планируемое Россией размещение ядерного оружия на территории Белоруссии ответом на расширение НАТО в сторону границ РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что это не Россия приближается со своей военной инфраструктурой к рубежам НАТО, а наоборот. Москва принимает данные меры для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, объяснил спикер Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что активизировал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по «возвращению» ядерного оружия в республику по своей инициативе. Лукашенко подчеркнул, что речь идет именно о «возвращении» арсеналов.