Лукашенко: украинцы не собираются нападать на Белоруссию

Фото: dpsu.gov.ua

Никто, в том числе и Украина, не собирается нападать на Белоруссию, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает Sputnik Беларусь. На совещании с активом Гомельской области он заверил, что не хочет участвовать в боевых действиях и посылать кого-то на фронт. Глава государства подчеркнул, что нужно спокойно работать.

Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: «Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются», — сказал Лукашенко.

Обеспечение мира и безопасности — это дело президента и силового блока, добавил он. Конфликт на Украине Лукашенко назвал «широкомасштабной бойней», опыт которой Белоруссия изучает.

Год назад белорусский президент подарил интернет-пользователям знаменитую фразу о том, «откуда на Беларусь готовилось нападение». Необходимость начать военную операцию на Украине он объяснил именно угрозой со стороны Киева.

В марте этого года Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращению в страну ядерного оружия. Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство».