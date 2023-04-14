В Минске рассказали, когда будут готовы работать с ядерным оружием Глава Минобороны Белоруссии: Минск может завершить подготовку к работе с ТЯО на следующей неделе

Фото: Министерство обороны РФ

Заряжание ОТРК «Искандер»

Подготовка белорусских расчетов комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием (ТЯО) завершится на следующей неделе, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. По его словам, республика также готовит существующие площадки для возможного размещения стратегического ядерного оружия, передает ТАСС.

У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс «Искандер», который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам, — заявил он.

О намерении России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии президент РФ Владимир Путин объявил в конце марта. По его словам, хранилище для арсенала будет готово к 1 июля. Глава государства отметил, что Минск давно просил Москву о таком шаге. Он также подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что планируемое размещение ядерного oружия в Белоруссии является ответом на приближение НАТО к российским границам. Он добавил, что движение Альянса доставляет РФ хлопот и вызывает у страны обеспокоенность в области безопасности.