В Киеве рассказали о планах контрнаступления Секретарь СНБО Украины Данилов: у Киева нет итогового плана контрнаступления

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

У ВСУ еще нет четкого плана контрнаступления, заявил в эфире канала «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, у Киева есть несколько планов контрнаступления, которые находятся на доработке. Все они связаны с различными обстоятельствами, которые могут возникнуть во время боевых действий.

На сегодняшний день люди, которые точно знают все наши планы, их не существует. Окончательный план еще не утвержден, — заявил Данилов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не стоит рассматривать как единственное сражение, которое определит дальнейший ход боевых действий. Он отметил, что эти боевые действия могут растянуться на несколько месяцев.

Российские военкоры сообщили, что ВС РФ задействовали ракетные комплексы «Искандер» для остановки контрнаступления ВСУ. Были нанесены удары по скоплениям украинских войск под Харьковом, которые готовились атаковать позиции российских военных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.