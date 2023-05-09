«Мы не в голливудском фильме»: Подоляк о контрнаступлении ВСУ Подоляк призвал не рассматривать контрнаступление как сражение, которое все решит

Фото: t.me/M_Podolyak

Михаил Подоляк

Скорое контрнаступление ВСУ не стоит рассматривать как единственное сражение, которое определит дальнейший ход боевых действий, заявил порталу NV.ua советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что контрнаступление — это вопрос не недели или месяца.

Сейчас обсуждение, чем обернется контрнаступление для Москвы и Киева, выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает, — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытку высадки украинских диверсантов на левый берег Днепра. Диверсанты передвигались на семи скоростных катерах и намеревались высадиться севернее города Алешки.

Российские военкоры сообщили, что ВС РФ задействовали ракетные комплексы «Искандер» для остановки контрнаступления ВСУ. Были нанесены удары по скоплениям украинских войск под Харьковом, которые готовились атаковать позиции российских военных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военкорам также стало известно, что ВСУ могут на некоторое время отложить намеченное, предположительно, на 9 мая контрнаступление из-за массированных ударов, нанесенных российскими военными накануне.