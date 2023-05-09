ВС РФ пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил РФ пресекли высадку группы украинских диверсантов на левый берег Днепра в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на месте. Отмечается, что украинская группа состояла из семи скоростных катеров.

Российскими военными была пресечена попытка высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки, украинской диверсионно-разведывательной группы на семи скоростных катерах, — рассказал собеседник агентства.

Он при этом не уточнил число бойцов на стороне противника.

Также 8 мая ВС РФ уничтожили склад техники и боеприпасов ВСУ вблизи населенного пункта Балаклея Харьковской области. По данным Минобороны РФ, в регионе была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Ранее стало известно, что США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки российских вооруженных сил. USA Today сообщило, что Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.