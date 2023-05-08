США объяснили задержку с поставками танков Киеву USA Today: США снимут секретное оборудование с передаваемых Киеву танков Abrams

Фото: U.S. Army / Keystone Press Agency / Global Look Press

США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки российских вооруженных сил, пишет USA Today. В издании напомнили, что Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.

Эти мощные танки еще месяцы не смогут попасть на поле боя, <...> в силу того что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил, — сказано в публикации.

По информации журналистов, США поставят танки Abrams Украине к осени 2023 года.

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Запад способствует смерти украинских военных, отправляя ВСУ незнакомую для них технику. Он назвал глупой подобную помощь.

Риттер добавил, что западное вооружение, отправляемое Украине, ей не поможет, поскольку ВСУ получают танки, с которыми они не умеют обращаться. По этой причине он назвал немецкий Leopard «гробом на колесах» для украинского экипажа.