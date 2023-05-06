В США рассказали, как Запад убивает бойцов ВСУ Экс-разведчик Риттер: отправкой бойцам ВСУ незнакомой техники Запад убивает украинцев

Фото: bundeswehr.de

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Запад способствует смерти украинских воинов, отправляя ВСУ незнакомую для них технику. Такую помощь в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу он назвал глупой.

Это глупо. Я не понимаю, почему мы думаем, что появится какое-то чудо-оружие. Его не будет. <...> Они [Запад] уничтожают украинцев, отправляя им это вооружение, — подчеркнул экс-разведчик.

Риттер добавил, что западное вооружение, отправляемое Украине, ей не поможет, поскольку ВСУ получают танки, с которыми они не умеют обращаться. По этой причине он назвал немецкий Leopard «гробом на колесах» для украинского экипажа.

Передачей Киеву истребителей F-16 Запад лишь ослабит Украину, считает экс-разведчик. По его мнению, самолеты также не изменят картину на поле. Риттер отметил, что западные истребители и то, чем пользуются ВСУ, — абсолютно разные вещи. Он уточнил, что «много времени» займет переподготовка пилотов.

Если вы пересадите их на F-16, их всех собьют во время второго вылета. Это факт, — уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года США выделили Украине военную помощь в объеме $35,7 млрд. Это следует из отчета Пентагона. Всего с начала работы администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Киев получил вооружения на $36,4 миллиарда.