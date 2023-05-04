Названа общая стоимость переданного Украине американского вооружения Пентагон оценил общий объем военной помощи Украине в $35,7 млрд

Фото: Министерство обороны Украины

С начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года США выделили Украине военную помощь в объеме $35,7 млрд, следует из отчета Пентагона. Всего с начала работы администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Киев получил вооружения на $36,4 миллиарда.

В общей сложности США выделили более $36,4 миллиарда на оказание помощи в области безопасности Украине с начала правления администрации Байдена, в том числе более $35,7 миллиарда с 24 февраля 2022 года, — говорится в заявлении.

Киев, в частности, получил 60 тысяч снарядов для РСЗО «Град», 38 артиллерийских мобильных комплексов HIMARS, 109 боевых машин пехоты Bradley и 31 танк Abrams.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен санкционировал выделение нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет порядка $300 млн. Речь идет о дополнительных припасах для РСЗО HIMARS, снарядах для гаубиц и иных видов артиллерии, противотанковом и стрелковом вооружении, грузовиках, прицепах для транспортировки тяжелой техники.

Кроме того, послы Евросоюза одобрили передачу Украине €1 млрд из Европейского фонда мира (European Peace Facility) на боеприпасы для Украины. Фонд был создан в 2021 году для финансирования трат военного и оборонного характера.