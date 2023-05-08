Российские военные уничтожили склад с техникой ВСУ под Харьковом Минобороны: российские военные уничтожили склад с техникой ВСУ под Харьковом

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили склад техники и боеприпасов ВСУ вблизи населенного пункта Балаклея Харьковской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также в регионе была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

В районе населенного пункта Балаклея Харьковской области поражен склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ. <...> Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, — рассказал Конашенков.

По его словам, суммарно за сутки в результате действий ВС России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 625 украинских военных, а также были уничтожены пять складов с боеприпасми и вооружением ВСУ, четыер танка, 15 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», пять гаубиц Д-20, три гаубицы Д-30, а также 15 беспилотников.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Харьковской и Днепропетровской областях прогремела серия взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, около 12:00 воздушную тревогу объявили на всей территории страны.