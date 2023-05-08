Взрывы прогремели в Харьковской и Днепропетровской областях

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В Харьковской и Днепропетровской областях прогремела серия взрывов, сообщило украинское издание «Клименко тайм» в Telegram-канале. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, около 12:00 воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

Сообщают о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях, — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в ночь на 8 мая город подвергся самым массированным атакам дронов-камикадзе с начала проведения российской военной операции на Украине. По его словам, всего на город летели 36 беспилотников, в результате были повреждены несколько зданий в Святошинском районе города.

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах, которые были слышны в украинской столице и Киевской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась 3,5 часа.

По словам начальника столичной военной горадминистрации Сергея Попко, в Киеве на месте удара по резервуару с дизельным топливом также была повреждена газовая труба высокого давления, в результате чего возник пожар. По его словам, газ был перекрыт. В результате атаки в Соломенском районе украинской столицы были повреждены 15 грузовиков и 5 легковых авто.