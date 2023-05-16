Болезнь Лукашенко: что случилось с его здоровьем на самом деле Президент Белоруссии почти неделю не появлялся на публике

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко во время посещения командного пункта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на публике впервые после визита в Москву на 9 Мая. В соцсетях и СМИ продолжают циркулировать слухи о его болезни: политика почти неделю не было в поле зрения телекамер, 14 мая он даже пропустил празднование Дня флага, герба и гимна. Что известно о здоровье Лукашенко — в материале NEWS.ru.

Как Лукашенко снова появился на публике

15 мая Лукашенко выступил в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО Белоруссии. Там он ознакомился «с докладом об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне». Во время совещания с военными Лукашенко отметил, что белорусские войска находятся в боевой готовности из-за событий в Брянской области, где ранее, по некоторым сведениям, потерпели крушение два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.

«Прошло трое суток после событий рядом с нами... в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности», — заявил Лукашенко военным.

Оппозиционные белорусские медиа, изучив кадры, предположили, что на лицо Лукашенко нанесли косметику, «чтобы скрыть больной цвет кожи, а его голос лишен бодрости и звучит истощенным». Также оппозиция обратила внимание на перебинтованную левую руку президента. Впрочем, она была перевязана и на параде 9 мая в Москве.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко во время посещения командного пункта

Что известно о проблемах со здоровьем Лукашенко

До сих пор официальные белорусские источники не делали никаких заявлений о состоянии президента. В пресс-службе поясняли, что Лукашенко на время исчез из общественного поля из-за высокой загруженности и «работы с документами».

«У них такая работа, они так и обязаны говорить. Очень может быть, что он действительно работает с документами», — не исключил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Сам Затулин считает, что у Лукашенко действительно «есть некие проблемы со здоровьем». Согласно источникам Затулина, белорусский президент «просто заболел и нуждается в определенном уходе». При этом, уверяет Затулин, болезнь не опасна.

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид... Несмотря на то что человек заболел, он счел своим долгом приехать в Москву (на парад 9 мая. — NEWS.ru), а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске», — напомнил Затулин.

Какие есть версии болезни Лукашенко

Согласно одной из неподтвержденных версий, белорусский президент заразился неким вирусом, который подхватили сразу несколько человек из его ближайшего окружения.

По другой версии, которая также не получила официального подтверждения, Лукашенко мог обратиться в одну из клиник Минска, вероятно, в Республиканский клинический медицинский центр, рядом с которым на днях был замечен президентский кортеж.

Оппозиционный белорусский политолог Дмитрий Болкунец предположил, что Лукашенко мог перенести операцию на предстательной железе. Однако убедительных доказательств его версии нет.

Бывший белорусский дипломат, нынешний глава оппозиционного «Национального антикризисного управления» Павел Латушко выдвинул версию о возможных проблемах у Лукашенко с сердцем. Эти слухи помощники президента также официально не комментировали.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

Что может быть в случае ухода Лукашенко

Как сказано в белорусской конституции, если глава государства по каким-либо причинам теряет возможность управлять страной, власть на некоторое время переходит к спикеру Национального собрания (парламента).

Сейчас эту должность занимает Наталья Кочанова, которая раньше возглавляла администрацию Лукашенко. В случае неспособности лидера управлять государством Кочанова (или тот, кто придет на ее место) будет исполнять обязанности президента вплоть до проведения досрочных выборов.

При этом есть и другой вариант развития событий. Если будет зафиксировано, что президент утратил возможность управлять страной из-за насильственных действий, например отравления, в стране введут режим чрезвычайного положения и власть перейдет к Совету безопасности.

Должность главы СБ сейчас занимает первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович, выпускник Московского высшего общевойскового командного училища и академии Генштаба РФ.

Оппозиция готова ко всему

Тем временем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, возглавившая массовые протесты в 2020 году, призвала сторонников быть готовыми «забрать власть в свои руки».

Фото: imago-images.de/Global Look press Светлана Тихановская

«Ходит много слухов о здоровье диктатора Лукашенко. Для нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовлены к каждому сценарию. Повернуть Беларусь на путь демократии», — заявила Тихановская из Литвы.

Франтишек Вечерко, глава отдела внешней политики команды Тихановской, отметил, что оппозиция вместе с некими «демократическими силами» уже вовсю работает над планом действий на экстренный случай.

Однако государственные белорусские СМИ сообщают, что поводов для беспокойства за здоровье лидера у граждан нет, и называют слухи о серьёзных болезнях Лукашенко инсинуациями его оппонентов и недругов.

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