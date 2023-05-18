Что за новый план ЮАР по Украине: как Африка будет мирить Москву и Киев Владимир Путин и Владимир Зеленский согласны принять группу африканских лидеров, которые намерены обсудить план по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласны принять группу африканских лидеров, которые намерены обсудить план по урегулированию конфликта на Украине. На днях глава МИД ЮАР Наледи Пандор встретится в Португалии с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а в июне в Южную Африку прилетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Подробности мирной инициативы выяснял NEWS.ru.

Африка уже начала подготовку к примирению Москвы и Киева

Президент Сирил Рамафоса и главы шести других африканских государств отправляются с миротворческой миссией, чтобы положить конец боевым действиям между Россией и Украиной. По его словам, уже проведены переговоры как с Москвой, так и с Киевом. «Мои беседы с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту», — добавил Рамафоса.

По его словам, переговоры с Путиным состоялись 12 мая, а переговоры с Зеленским — 13 мая.

«Мы начнем с подготовки к встречам с главами африканских государств. Генеральный секретарь ООН и офис Африканского союза были проинформированы и приветствовали эту инициативу», — сказал Рамафоса.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Сирил Рамафоса

Как заявил на онлайн-брифинге 17 мая директор южноафриканского Департамента международных отношений Зейн Дагор, «шесть глав государств будут перемещаться между двумя столицами, участвуя в содействии мирным переговорам, чтобы, по крайней мере, добиться прекращения огня».

Дангор также отметил, что мирная инициатива была передана генсеку ООН, который выразил ей поддержку, плюс Претория находится в контакте «с другими субъектами, включая США».

«Инициатива, о которой объявил президент Рамафоса, пользуется всеобщей поддержкой», — добавил Зангор.

Также известно, что уже в ближайшие дни глава МИД ЮАР Наледи Пандор должна встретиться в Португалии со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. А в начале июня в ЮАР запланирована встреча министров иностранных дел стран БРИКС, на которой ожидается присутствие Сергея Лаврова. По всей видимости, на обоих мероприятиях станут обсуждать и мирную инициативу.

Кто поддержал мирную инициативу по Украине

«Главными в нашей инициативе являются усилия по поиску мирного решения разрушительного конфликта на Украине, его стоимости в человеческих жизнях и влияния на Африканский континент. Конфликт на Украине оказал влияние на жизнь многих африканцев в плане продовольственной безопасности. Выросли цены на удобрения, выросли цены на зерновые и цены на топливо. В этой связи я представил инициативу от имени глав африканских государств Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южной Африки», — сказал Рамафоса.

Фото: Zhang Guojun/Xinhua/Global Look Press Флаги стран участниц БРИКС

«ЮАР — страна, с которой у России очень высок уровень взаимопонимания, она является частью БРИКС, и нет сомнений, что инициативы, которые озвучит ЮАР, не будут иметь какого-то двойного дна. Также они помогут шире взглянуть на данную проблему и на вопросы международной безопасности», — отметил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, южноафриканская инициатива приветствуется Москвой и может послужить основой для переговоров. «Понятно, что одни идеи будут приемлемы, другие — нет. Но в любом случае инициатива ЮАР должна послужить повышению уровня доверия», — добавил Новиков.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, «важно обратить внимание, что впервые за многие столетия, наверное, с мирным планом выступила Африка, а что касается сути инициатив — с ними вначале нужно ознакомится и в будущем смотреть, что они могут дать».

Африка или Китай — у кого больше шансов стать медиатором

Несмотря на громкие заявления ЮАР, уверенности, что африканский план сработает, нет. Так, Джекки Сильерс из южноафриканского Института исследований в области безопасности считает, что у Пекина больше возможностей стать медиатором.

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press Си Цзиньпин и Владимир Путин

«Только Китай будет иметь рычаги воздействия на Россию, поскольку Россия становится все более зависимой от Китая в отношении нефти, экспорта и своей экономики», — считает эксперт.

«Не думаю, что из этого мирного плана что-то выйдет, — считает африканист, профессор НИУ ВШЭ Ирина Филатова. — Причина проста: у африканских лидеров недостаточно веса. Единственная страна, которая может предложить какой-то серьезный план, — это Китай».

Впрочем, глава Центра российско-африканских отношений Института Африки РАН Сергей Волков считает, что шансы на успех есть.

«Африка накопила чрезвычайно богатый опыт миротворчества и урегулирования конфликтов, последний из них в Эфиопии, когда там в ноябре 2022 года была остановлена по существу гражданская война, длившаяся около двух лет», — пояснил он NEWS.ru.

Африка учится конфликтологии?

По словам доцента факультета мировой политики МГУ Натальи Пискуновой, впервые за несколько десятилетий африканские страны вышли с самостоятельной инициативой мирных переговоров.

«Возможно, они подключат еще одного агента — Африканский союз, последние 10–15 лет он очень эффективный региональный медиатор по любым конфликтам, — сказала Пискунова NEWS.ru. — Если получится начать движение к урегулированию конфликта на Украине при посредничестве африканских сторон, это будет абсолютно качественно новый скачок в современной конфликтологии».

По мнению эксперта, этот скачок «не будет неожиданным, это отражение тренда на усиление роли Африки не только в экономике, но и в политике». «Африка сегодня — это не только долги, бедности и болезни, но и урегулирование конфликтов», — подчеркнула Пискунова.

Эта инициатива отражает растущую субъектность Африканского континента, отмечает Сергей Волков.

«Об этом также свидетельствует и принципиальная позиция невмешательства в украинский конфликт, занятая Африканским союзом. Несмотря на колоссальное давление Запада, и прежде всего США, им не удалось „перетянуть“ африканские страны на свою сторону. Ни одна из них не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, а при голосовании антироссийских резолюций в ООН почти половина африканских стран не поддерживала их», — отметил эксперт.

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Такая принципиальная позиция Африканского союза вынудила США отказаться от жесткого прессинга на африканские страны по вопросу украинского конфликта по время саммита США — Африка в декабре 2022 года, отметил Волков.

Африканская инициатива появилась на фоне оружейного скандала

Рамафоса озвучил мирную инициативу на фоне скандала, связанного с обвинениями Вашингтона в адрес ЮАР о якобы имеющих место поставках оружия России. Как заявила ранее посол США в ЮАР Рубен Бригети, в декабре оружие и боеприпасы могли быть загружены на некое российское грузовое судно Lady R в Кейптауне.

В ответ на это 16 мая посольство РФ в ЮАР выпустило заявление, в котором, в частности, сказано: «Если посол Бригети серьезно относится к этому вопросу, то почему бы ей не объяснить, зачем России нужно оружие и боеприпасы производства ЮАР, не соответствующие ни типам, ни калибрам систем, находящихся в настоящее время на вооружении российских вооруженных сил, и как такое мизерное количество „оружия и боеприпасов“, якобы „загруженных на судно“, будет влиять на обстановку на поле боя?»

Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press Бригети заявлял, что ЮАР поставляет РФ оружие

В западных СМИ уже появились угрозы в адрес руководства ЮАР. Так, влиятельное американское издание The Financial Times опубликовало 15 мая редакционную статью, в которой говорится, что «Южная Африка выиграла от международной доброй воли после свержения режима апартеида. Благодаря этому она имеет привилегированный доступ к рынкам США и Европы, это огромные преимущества для ее автомобилестроения и других отраслей. Но если Претория хочет связать свою судьбу с Путиным, это ее выбор. Однако она должна понимать, что такой выбор имеет последствия».

Между тем в Москве с заранее согласованным визитом на днях находился главком армии ЮАР генерал-лейтенант Лоуренс Мбата, об этом сообщили Национальные силы обороны ЮАР (SANFD) 15 мая. И хотя подобные визиты проводятся на регулярной основе, нынешняя поездка главкома вызвала возмущение у некоторых южноафриканских чиновников, которые уже потребовали от министра обороны ЮАР объяснить, что Мбата делает в Москве в столь щепетильный момент.

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